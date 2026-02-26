تعليق إيراني جديد يخص المفاوضات مع واشنطن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
06:00 PM
الى
06:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. هذه هي التكلفة التقديرية للمشجع الواحد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557225-639077250120521926.jpg
تعليق إيراني جديد يخص المفاوضات مع واشنطن
دوليات
2026-02-26 | 12:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
631 شوهد
أكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي، أن التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين لا تزال تثير الشكوك والتساؤلات حول حقيقة موقف
واشنطن
.
وفي تصريحات له تعليقا على الأنباء المتداولة حول المحادثات بين البلدين، شدد بقائي على أن "موضوع المفاوضات مهم للغاية، ومن الطبيعي أن تتابعه جميع وسائل الإعلام على المستوى الدولي بدقة"، مضيفا أن "ما طرح حتى الآن ليس سوى تكهنات، ولا يمكن تأكيد أي منها".
وأوضح بقائي أن بلاده تركز في الوقت الراهن على "الأطر والتعليمات المحددة" الصادرة عن القيادة، وأن الجهود تنصب بشكل أساسي على تأمين وحماية المصالح الوطنية الإيرانية.
وفي معرض ربطه لأي عملية تفاوضية محتملة، أكد بقائي أن أي حديث عن التفاوض يقتصر على الملف النووي الإيراني، قائلا: "موقفنا منه واضح"، في إشارة إلى الثوابت المعلنة من
طهران
بهذا الشأن.
وشدد على شرط أساسي لأي اتفاق محتمل، قائلا: "أما فيما يتعلق بالعقوبات، فقد تكبد شعبنا أضرارا كبيرة، وأي اتفاق يجب أن يتضمن رفع العقوبات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الحذر، وسط تضارب في الإشارات الصادرة من الجانبين الأمريكي والإيراني حول إمكانية الدخول في مرحلة جديدة من الحوار، أو التصعيد العسكري.
وفي وقت سابق، أعلن انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين
إيران
والولايات المتحدة، بوساطة عمانية في جنيف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تعليق أمريكي جديد يخص المفاوضات مع إيران: أحرزت تقدما
14:17 | 2026-02-17
تعليق أمريكي يخص مفاوضات روسيا وأوكرانيا: تشهد تقدما
14:38 | 2026-02-25
تعليق أمريكي جديد يخص النفط الفنزويلي
14:50 | 2026-02-24
وزير الخارجية الإيراني: بداية جديدة مع واشنطن واتفاق على مواصلة التفاوض
08:56 | 2026-02-06
ايران
امريكا
وزارة الخارجية الإيرانية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
إسماعيل
واشنطن
طهران
إيران
رانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
محليات
30.95%
00:52 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
00:52 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
محليات
24.49%
03:47 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
03:47 | 2026-02-26
ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة
محليات
22.65%
01:06 | 2026-02-25
ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة
01:06 | 2026-02-25
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.9%
02:59 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
02:59 | 2026-02-26
المزيد
أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
سوشيل رمضان
قصص بين الدموع والنجاة - سوشيل رمضان - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
سوشيل رمضان
قصص بين الدموع والنجاة - سوشيل رمضان - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
الأكثر مشاهدة
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
سوشيل رمضان
قصص بين الدموع والنجاة - سوشيل رمضان - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
سوشيل رمضان
قصص بين الدموع والنجاة - سوشيل رمضان - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
اخترنا لك
هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب ولاية تركية
15:49 | 2026-02-26
واشنطن تحذر دمشق من التعاون التقني مع الصين
15:08 | 2026-02-26
طهران: مفاوضات اليوم هي الأفضل والجولة المقبلة بعد أسبوع
14:32 | 2026-02-26
انتهت في جنيف.. عُمان تتحدث عن تقدم ملحوظ بمفاوضات إيران وأمريكا
13:39 | 2026-02-26
تصعيد عسكري على الحدود بين أفغانستان وباكستان
13:35 | 2026-02-26
غارات إسرائيلية تضرب جنوبي لبنان
13:15 | 2026-02-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.