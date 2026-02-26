غارات إسرائيلية تضرب جنوبي لبنان

واستهدفت الغارات منطقة غربي ، وتركزت على أطراف بلدة ومرتفعات بوداي وحربتا في البقاع شرقي .

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم بنى تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بمنطقة بعلبك في لبنان.



بدورها، ذكرت بأن الغارات العنيفة التي هزت البقاع تلاها تحليق متواصل ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.