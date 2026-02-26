طهران: مفاوضات اليوم هي الأفضل والجولة المقبلة بعد أسبوع

وصف ، الخميس، المفاوضات التي جرت اليوم في جنيف بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بالأفضل من بين الجولات، فيما حدد موعد الجولة المقبلة بعد أسبوع.

وقال عراقجي، "الجولة المقبلة من المفاوضات مع ستعقد بعد أسبوع"، مشددا بالقول "هذه من واحدة من أكثر المحادثات جدية مع ، جولة اليوم كانت الأفضل من بين الجولات".

وأضاف "عرضنا طلباتنا بشكل واضح للجانب الأمريكي، ويوم الاثنين ستعقد محادثات فنية لبحث التفاصيل التخصصية"، مردفا "حققنا تقدما جيدا في الملف النووي ورفع العقوبات وهناك اتفاق على بعض النقاط وخلافات أيضا".

ولفت ، "لدينا مناقشات فنية في فيينا الاثنين المقبل مع خبراء "، مضيفا عبرنا بوضوح عن مطلبنا بشأن رفع العقوبات وعملية تخفيفها".

وتابع "على الاختيار بين الحوار أو المواجهة والتوتر"، مضيفا "لا حل عسكريا للملف النووي والطرف المقابل جرب ذلك سابقا وفشل، الحل الوحيد لملفنا النووي هو الحوار وهذا ما نفعله الآن".

وشهدت مدينة جنيف، مساء الخميس، استئناف المفاوضات بين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، انتهاء المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية في جنيف بعد ثلاث ساعات من المناقشات المكثفة بين الجانبين.