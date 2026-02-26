واشنطن تحذر دمشق من التعاون التقني مع الصين

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة وفق وكالة "رويترز" أن وجهت تحذيرا إلى من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات.



ونُقلت هذه الرسالة خلال اجتماع غير معلن عُقد الثلاثاء في بين فريق من ووزير الاتصالات السوري هيكل، في تطور لافت في مسار العلاقات الثنائية.

وبحسب المصادر، شدد الجانب الأمريكي على أن إدخال معدات أو أنظمة صينية متقدمة في شبكات الاتصالات السورية "يتعارض مع المصالح الأمريكية ويهدد للولايات المتحدة"، في إشارة إلى المخاوف المرتبطة بأمن البيانات والبنية التحتية الرقمية.



ويأتي هذا التحذير في سياق إعادة تموضع أمريكي في منذ عام 2024، عندما أطاحت قوى المعارضة بالرئيس السابق ، الذي كان يتمتع بشراكة استراتيجية وثيقة مع شملت قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية والاتصالات.



وخلال السنوات الأخيرة من حكمه، منحت دمشق شركات صينية فرصا واسعة للدخول إلى مشاريع شبكات وتطوير مراكز البيانات، ضمن تفاهمات أوسع مع الحكومة الصينية.



