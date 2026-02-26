​هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب ولاية تركية

أعلن للزلازل اليوم الخميس، حصول هزة أرضية بقوة 4.2 ضربت ولاية كهرمان مرعش التركية شعر بها سكان الشمال السوري.

وجاء في تقرير المركز: "سجلت محطات المركز في هزة أرضية متوسطة مساء اليوم الخميس، عند الساعة (20:17) بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق".

وأضاف: "بلغت قوة الهزة (4.6) درجة على مقياس ريختر وعلى عمق (5) كم شمال كهرمان مرعش التركية".



وأشارت إلى أن "السكان القريبين من شعروا بالهزة بشكل خفيف".