الاثنين المقبل.. ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي

وأوضح مكتب السيدة الأولى في بيان صدر الأربعاء الماضي، أن ستركز خلال رئاستها للجلسة على قضية التعليم كوسيلة لتعزيز التسامح وترسيخ دعائم السلام العالمي، في خطوة تهدف إلى إبراز دور الدبلوماسية الناعمة في معالجة النزاعات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الموقف الأمريكي من تطورا ملحوظا، حيث اشتهر بانتقاداته اللاذعة للمنظمة الدولية طوال ولايته الأولى، واصفا إياها بأنها غير فعالة وتحتاج إلى إصلاحات جذرية، لكنه بدأ الأسبوع الماضي بتبني نبرة أكثر تصالحية خلال إطلاقه لمبادرة "مجلس السلام"، التي تهدف إلى حل النزاعات عالميا.