شهدت العاصمة الأفغانية ، اليوم الجمعة، دوي انفجار هائل.

وقالت وسائل إعلام دولية، "دوي انفجار هائل في العاصمة الأفغانية أعقبه إطلاق نار كثيف".

الى ذلك قال مصدر حكومي أفغاني، "غارة باكستانية تستهدف العاصمة كابل".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أفغانية، الخميس، بتصعيد عسكري كبير على الحدود بين وباكستان.



يأتي هذا التصعيد بعد أيام من ضربات جوية باكستانية استهدفت مناطق أفغانية، زعمت إسلام آباد أنها موجهة ضد مسلحين، ما دفع كابل إلى الرد عسكريا.