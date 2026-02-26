إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين

وقالت الوكالة إن وزارة العدل الأمريكية، قدمت مذكرة عاجلة طالبت فيها أعلى هيئة قضائية في البلاد بإلغاء قرار أصدرته القاضية كاثرين فايلا في الماضي. وكان هذا القرار قد منع من إنهاء "وضع الحماية المؤقتة" للسوريين، ريثما يتم البت في الدعوى القضائية التي تطعن في الإجراء الحكومي، وهو ما أيدته محكمة استئناف في برفضها وقف قرار القاضية في 17 فبراير الجاري.وتعود جذور القضية إلى سبتمبر الماضي، حين أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، ، إنهاء تصنيف ضمن برنامج الحماية. وبررت نويم القرار بأن الأوضاع في سوريا "لم تعد تستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين السوريين العائدين".وجاء في الطلب الطارئ الذي قُدّم الخميس أن الوزيرة نويم اعتبرت أن القاضية فايلا، تجاوزت صلاحياتها عندما أوقفت قرار الإدارة إنهاء "وضع الحماية المؤقتة" الممنوح للسوريين.وتُعد هذه المرة الثالثة التي تصعد فيها مساعيها لإنهاء حماية المهاجرين إلى . وسبق للمحكمة أن انحازت لصالح الإدارة في المرتين السابقتين، واللتين تعلقتا بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.وكانت في إدارة ، قد تحركت لإنهاء وضع الحماية للمهاجرين من 12 دولة، إلا أن دعاوى قضائية مماثلة أسفرت عن أحكام تمنع حاليا تنفيذ القرار بحق مواطني دول عدة، أبرزها سوريا، إثيوبيا، جنوب ، هايتي، وميانمار.