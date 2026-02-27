Alsumaria Tv
باكستان تعلن حالة الحرب على افغانستان

دوليات

2026-02-27 | 02:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
باكستان تعلن حالة الحرب على افغانستان
629 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

اعلنت الحكومة الباكستانية "حالة الحرب" على افغانستان وسلطات طالبان، فيما شنت غارات جوية ضدها، ردا على قيام القوات الافغانية بعملية عسكرية برية ضد نقاط عسكرية باكستانية وقتل واسر عدد من عناصر الجيش الباكستاني التي جاءت ردا ايضا على قصف افغاني مسبق.



وأكدت الحكومة الباكستانية أنها شنّت ضربات على مدينتَي كابول وقندهار، وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف: "لقد نفد صبرنا، الآن أصبحت حرباً مفتوحة بيننا وبينكم".

وقالت باكستان انها شنت غارات على مدن كابول وقندهار وباكتيكا الأفغانية، في ردٍّ على هجمات سابقة، وذلك بعد ساعات من إعلان باكستان عن مقتل جنديين من جنودها إثر عملية نفذتها حركة طالبان الأفغانية على طول الحدود المشتركة.

وقال مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، إن 133 شخصاً قتلوا من عناصر طالبان الأفغانية وأُصيب أكثر من 200 آخرين بجروح على يد القوات الباكستانية حتى الآن، بينما كتب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان الأفغانية، على موقع إكس أنه "لم يُصب أحد" في تلك الغارات الباكستانية الأخيرة.

كما أفاد زيدي، بأن الغارات الباكستانية دمرت حتى الآن 27 موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة طالبان الأفغانية، واستولت على تسعة مواقع أخرى. وأضاف أن الغارات دمرت أيضاً أكثر من 80 دبابة ومدفعية وناقلة جند مدرعة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان أنها استولت على 19 موقعاً عسكرياً باكستانياً، وقاعدتين عسكريتين ليلة الخميس، وأن 55 جندياً باكستانياً قُتلوا.

