باكستان تعلن حالة الحرب على افغانستان

وأكدت الحكومة أنها شنّت ضربات على مدينتَي كابول وقندهار، وقال الباكستاني خواجة آصف: "لقد نفد صبرنا، الآن أصبحت حرباً مفتوحة بيننا وبينكم".وقالت باكستان انها شنت غارات على مدن كابول وقندهار وباكتيكا الأفغانية، في ردٍّ على هجمات سابقة، وذلك بعد ساعات من إعلان باكستان عن مقتل جنديين من جنودها إثر عملية نفذتها الأفغانية على طول الحدود المشتركة.وقال مشرف زيدي، المتحدث باسم الباكستاني، إن 133 شخصاً قتلوا من عناصر الأفغانية وأُصيب أكثر من 200 آخرين بجروح على يد القوات الباكستانية حتى الآن، بينما كتب ، المتحدث باسم طالبان الأفغانية، على موقع إكس أنه "لم يُصب أحد" في تلك الغارات الباكستانية الأخيرة.كما أفاد زيدي، بأن الغارات الباكستانية دمرت حتى الآن 27 موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة طالبان الأفغانية، واستولت على تسعة مواقع أخرى. وأضاف أن الغارات دمرت أيضاً أكثر من 80 دبابة ومدفعية وناقلة جند مدرعة.في المقابل، أعلنت التابعة لحركة طالبان أنها استولت على 19 موقعاً عسكرياً باكستانياً، وقاعدتين عسكريتين ليلة الخميس، وأن 55 جندياً باكستانياً قُتلوا.