"جيرالد فورد".. أضخم حاملة طائرات في العالم تصل "اسرائيل"

وكان الرئيس الأمريكي قد أمر مجموعة حاملات الطائرات الضاربة بالتوجه إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، بينما يدرس إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد على خلفية برنامجها النووي.وغادرت الحاملة الجزيرة أمس الخميس، بعد توقف تموين في قاعدة بحرية أمريكية، وهي الآن في طريقها إلى منطقة .وفي سياق متصل، نفت تقارير إعلامية تحدثت عن أزمة في أنظمة الصرف الصحي على متن الحاملة.وأوضحت البحرية في بيان رسمي أن "الأنظمة تعمل ضمن المعايير المتوقعة لحاملة طائرات من فئة "فورد" على متنها أكثر من 4000 فرد".وأضاف البيان أن نظام تجميع وحفظ ونقل الفراغ (VCHT) على متن الحاملة قام بمعالجة أكثر من ستة ملايين عملية طرد للمرحاض خلال فترة الانتشار هذه. وأكدت قيادة السفينة أنه يتم التعامل مع حالات الانسداد على الفور من قبل أفراد مدربين، مع الحد الأدنى من فترات التوقف عن العمل.