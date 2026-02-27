على خلفية حرق العلم الروسي.. موسكو تستدعي سفيرة فنلندا

وجاء في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "في 27 فبراير تم استدعاء سفيرة فنلندا لدى ، ماريا ليفالا، إلى مقر ، وقُدِّم احتجاج شديد اللهجة إزاء العمل الاستفزازي الذي وقع يوم 24 فبراير أمام في فنلندا، والذي أقدم خلاله أشخاص مجهولون على إحراق علم روسيا الاتحادية".وأوضحت الخارجية الروسية أنها أكدت لرئيسة البعثة الدبلوماسية الفنلندية أن الجانب الروسي يعتبر هذا الحادث عملا سافرا ومُشينا وتدنيسا للرمز الوطني الروسي.وأعربت الخارجية عن بالغ استغرابها لعدم قيام ممثلي أجهزة إنفاذ القانون الفنلندية، المكلفين بضمان الأمن والحفاظ على النظام العام، بمنع وقوع هذه الجريمة، ما يُعدّ في جوهره تواطؤا في ارتكابها.كما تم إبلاغ الجانب الفنلندي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتورطين ومساءلتهم، فضلا عن الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأفعال بحق سفارة مستقبلا.