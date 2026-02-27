المدمرة "فرانك جونيور" الأمريكية تجري تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب

وقالت الاميركية في تصريحات إن "المدمرة بيترسن جونيور أجرت تدريبا بالذخيرة الحية في ".يذكر ان التوترات مستمرة في الشرق الاوسط بسبب التهديد الامريكي لايران رغم المفاوضات الجارية حالياً للاتفاق على صيغة موحدة حول تخصيب النووي ورفع العقوبات.