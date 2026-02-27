بدءً من مساء اليوم.. إسطنبول تلغي رحلاتها الجوية إلى طهران

وذكرت الادارة في بيان انه "سيتم الغاء الرحلات الجوية إلى من مساء اليوم".وتابعت، ان "ذلك بسبب تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة، ضمن إجراءات أمنية مؤقتة مرتبطة بالمشهد المتأزم في الشرق الأوسط".واشارت الى انه "لا تزال بعض الرحلات المخطط لها تسير بصورة طبيعية وفق جداول أخرى".