ترامب يؤكد رغبته برفع العقوبات عن روسيا لكن بشرط

وقال : "أود حقا أن أتمكن من ضمان تخفيف العقوبات"، معلقا على طلب توضيح ما إذا كان يسعى إلى رفع القيود عن وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين والولايات المتحدة.وفي الوقت ذاته، أكد ترامب أنه يسعى إلى تسريع إنهاء النزاع في أوكرانيا، قائلا: "وأود أن ينتهي هذا بسرعة".وكانت موسكو قد أكدت مرارا أنها قادرة على تجاوز حصار العقوبات الذي بدأ الغرب بفرضه عليها قبل سنوات، كما تكررت في الدول الغربية نفسها أصوات ترى أن العقوباتضد روسيا غير فعالة.