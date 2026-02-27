الصفحة الرئيسية
إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
وزير خارجية عمان بشأن المفاوضات مع إيران: السلام بات في متناول أيدينا
دوليات
2026-02-27 | 17:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9 شوهد
اكد وزير خارجية
سلطنة عمان
بدر البوسعيدي
، اليوم الجمعة، إنه التقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأطلعه على تفاصيل المفاوضات الجارية بين
الولايات المتحدة
وإيران، فيما اشار الى ان السلام في متناول ايدينا.
وأضاف البوسعيدي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أُعرب عن امتناني لمشاركتهم وتفاعلهم، وأتطلع إلى مزيد من التقدم الحاسم في الأيام المقبلة".
واختتم وزير الخارجية
العماني
منشوره بالقول: "السلام في متناول أيدينا".
ويوم أمس الخميس،
أعلن وزير الخارجية
العُماني انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين
الولايات المتحدة
وإيران في جنيف، مؤكدا استئنافها الأسبوع المقبل في فيينا على المستوى الفني.
من جانبه، أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
عن إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف.
وأوضح عراقجي في بيان أن هذه الجولة من المفاوضات كانت الأكثر كثافة حتى الآن، وانتهت بتفاهم على مناقشة القضايا الجوهرية بمزيد من التفصيل، وفي مقدمتها رفع العقوبات والخطوات المرتبطة بالملف النووي. كما وجه الشكر لسلطنة عُمان على وساطتها المستمرة، ولسويسرا على استضافتها للمحادثات.
وتأتي هذه المفاوضات بعد خمس جولات عُقدت العام الماضي، تلاها تعثر بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي في يونيو 2025، والذي شاركت فيه الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية.
وكان
ترامب
قد هدد مرارا باتخاذ إجراء عسكري ضد
إيران
، رغم ادعائه سابقا أن الولايات المتحدة "قضت" على برنامجها النووي خلال ضربات نفذتها في يونيو الماضي. كما هدد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات عسكرية ردا على قمع الحكومة الإيرانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي.
وفي ظل هذه التوترات، حشدت
إدارة ترامب
قوة عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، حيث سبق أن أشار الرئيس إلى أنه يدرس شن ضربة محدودة.
وفي المقابل، حذر المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي
من الانتقام إذا ما تعرضت بلاده لأي هجوم، متمسكا بموقف
طهران
القائل إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وإن تخصيب اليورانيوم حق وطني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
