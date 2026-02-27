وقال : "بالطبع، نعاني من نقص، وهذه ظاهرة قديمة، وهي مستمرة ليس منذ عدة أشهر فحسب، بل منذ عدة سنوات".وصرح زيلينسكي بأن السلطات الأوكرانية "تقوم بتعبئة ما تستطيع على خلفية نقص الجنود في القوات المسلحة الأوكرانية".يذكر أن رئيس الرئيسية في - النائب الأول لرئيس هيئة للقوات المسلحة الروسية العقيد الجنرال ، قال في 20 فبراير الجاري، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الأرواح منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تجاوزت مليوناً ونصف مليون نفر، وفي عام 2025 وحده تجاوزت 520 ألف نفر.وتنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو تبين القسرية في القوات المسلحة الأوكرانية، حيث يظهر في هذه التسجيلات موظفو مكاتب التجنيد العسكري الأوكرانية وهم ينقلون الرجال عنوة في حافلات صغيرة، إذ غالبا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.ويقاوم الرجال التجنيد في أوكرانيا بكل ما يقوون عليه، حيث يفرون من البلاد ويحرقون مكاتب التجنيد ويختبئون شهوراً في المنازل، حيث تكاد تخلو شوارع أوكرانيا من الذكور.