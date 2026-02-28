فصائل في شمال العراق تسعى لتغيير النظام الايراني

وأكد قيادي بارز في حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك) لوكالة فرانس برس أن "الهدف هو تحقيق ديمقراطية لامركزية في تضمن حق تقرير المصير للأكراد والشعوب الأخرى".وأضاف القيادي، الذي يبلغ من العمر 54 عاما أن "الحزب يتبنى ما وصفه بـ"الخط الثالث" الذي يركز على التغيير الديمقراطي السلمي، دون الانحياز لأي طرف خارجي أو شن هجمات عسكرية على إيران".ولطالما شكل إقليم ملاذا للفصائل المسلحة، التي تعرضت على مر السنوات لضربات عبر الحدود من قبل إيران. ورغم تصنيف لحزب بيجاك كمنظمة إرهابية، توقفت الفصائل الكردية الإيرانية إلى حد كبير عن النشاط المسلح في السنوات الأخيرة، وركزت على العمل السياسي من المنفى، مستفيدة من الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران ومن القمع الذي تلاها.وفي الأسبوع الماضي، أعلن حزب بيجاك وأربع فصائل كردية إيرانية أخرى تشكيل تحالف سياسي يهدف إلى الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وتحقيق حق تقرير المصير للأكراد.وأكدت قيادات الفصائل أن "النشاط السياسي يشمل النضال المدني، مشاركة المرأة، والنشاط الجماهيري، مع الحفاظ على خيار الكفاح المسلح كخيار احتياطي في حال فشل الحل السلمي".ويشكل الأكراد إحدى أهم الأقليات العرقية غير الفارسية في إيران، وقد خسروا العديد من قادتهم ومقاتليهم خلال النزاع مع السلطات الإيرانية، خاصة بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في 2022.ويؤكد قادة الفصائل أن الكرد في إيران يمثلون "طليعة النضال من أجل الديمقراطية والحرية".