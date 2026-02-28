الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كل أرجاء إسرائيل

وقالت الجبهة في خبر نشرته وسائل إعلامية ان " صفارات الإنذار دوت في كل أرجاء ".فيما اعلن الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق صفارات الإنذار لإعداد السكان لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل".وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ان "طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل تعود أدراجها بسبب قصف "، مشيرة الى "تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة".وتابعت "تم إغلاق المدارس في إسرائيل وإبلاغ الإسرائيليين بالعمل من المنزل وحظر التجمعات العامة"، لافتة الى "منع التجمعات بكل أنحاء إسرائيل والذهاب إلى المؤسسات التعليمية".وأكدت "إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل".وذكرت "القناة 12 الإسرائيلية انه "تم قصف عشرات الأهداف التابعة للنظام في ".ومنعت وزارة المواصلات الإسرائيلية "الإسرائيليين الوصول إلى كافة المطارات حتى إشعار آخر".