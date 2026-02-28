ترامب: إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريبا إلى الأراضي الأمريكية

وقال في تصريحات صحفية انه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، مشيرا الى ان "سنُبيد أسطولهم البحري ونتأكد من عدم امتلاك لسلاح نووي".وتابع، ان "سنُبيد أسطولهم البحري ونتأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، لافتا الى ان "أميركا اتخذت كل خطوة ممكنة لتقليل المخاطر على أفرادها في المنطقة".واضاف، ان " إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريبا إلى الأراضي الأمريكية".