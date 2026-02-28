الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق

لسومرية نيوز- دولي



‎أكدت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، أن الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق.



ا

‎وذكرت الشرطة الايرانية، أن "الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق"، مشيرة الى ان "القوات المسلحة الإيرانية وضعت نفسها في حالة استعداد لتنفيذ ضربات مضادة".