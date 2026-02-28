"انتهى زمن الانضباط".. إيران ترفض دعوات التهدئة وتتوعد واشنطن وتل أبيب بحرب طويلة الأمد

وأكد المسؤول الإيراني أن لم تتفاجأ بالعدوان "الأمريكي الإسرائيلي" المشترك، مشدداً على أن الرد الإيراني سيكون "مركباً وعلنياً" ولا يخضع لسقف زمني، معلناً بوضوح: "لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان، وكل السيناريوهات واردة بما فيها تلك التي لم تكن مطروحة سابقاً".المصالح الأمريكية في "المرمى"وحول نطاق الأهداف، وجهت طهران تحذيراً مباشراً لواشنطن وتل أبيب، معتبرة أن كل الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط باتت "أهدافاً مشروعة" للقوات الإيرانية. وان وإسرائيل بدأتا حرباً ستكون تداعياتها "واسعة وطويلة الأمد".واضاف ، أي مطالبة لإيران باحتواء العدوان أو الانضباط هي "محض " ومرفوضة جملة وتفصيلاً.وختم المسؤول تصريحاته برسالة مباشرة إلى الداخل الإسرائيلي، طالباً منهم "الاستعداد لما هو قادم"، في إشارة واضحة إلى أن الرد الإيراني قد يتجاوز الوكلاء الإقليميين ليصل إلى مواجهة مباشرة وغير تقليدية.