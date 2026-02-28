دوي انفجارات في البحرين وقطر والكويت وأبو ظبي وبحر العرب

وقالت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان " استهدفت عدد من القواعد الأميركية وقطر والكويت وأبو ظبي".وأضافت ان "دوي انفجارات سمعت في منطقة بحر انباء عن قصف حامة الطائرات لينكون".