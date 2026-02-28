إيران تعلن بدء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة

- دوليات



أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة.

وذكر التلفزيون الايراني، أن "القوات المسلحة الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة"، مشيراً الى "انطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".



بدوره، أشار مسؤول إيراني الى أن " قادرة على استهداف جميع القواعد والمصالح الأميركية".