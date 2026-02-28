دوي انفجارات جديدة بالمنامة والبحرية الأمريكية تدعو السفن لتجنب مناطق الشرق الأوسط

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، انه "تم سماع دوي انفجارات جديدة بالعاصمة البحرينية ".فيما دعت "السفن إلى تجنب عدد من مناطق الشرق الأوسط وسلامة الملاحة غير مضمونة".