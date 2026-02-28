السعودية: القصف الإيراني انتهاك سافر ونضع إمكانياتنا لمساندة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن

– دولي

أعلنت ، اليوم السبت، ان القصف الإيراني انتهاك سافر، فيما اشارت الى وضع كافة الإمكانيات لمساندة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن.



وقالت في بيان تابعته ، "نحذر من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي الخارجية"، مدينة "الاعتداء الإيراني والانتهاك السافر لسيادة الإمارات والبحرين وقطر والأردن".وأضافت "نضع كافة إمكانياتنا لمساندة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن".