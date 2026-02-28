مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني والرئيس بزشكيان كانا هدفاً لهجوم اليوم

ونقلت نيوز عن المسؤول قوله أن "المرشد الأعلى الإيراني والرئيس كانا هدفاً للهجوم المشترك بين وإسرائيل على اليوم".وأشار المسؤول إلى أن "القوات العسكرية ركزت أيضاً القضاء على أولئك المسؤولين عن قيادة عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين"، مشيرا الى ان "تقييمات أضرار المعركة ستصدر لاحقاً".