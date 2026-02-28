مواطنون: الأوضاع مستقرة في دبي ولم نسمع دوي أي انفجار

وقال عدد من سكان المدينة إنهم "لم يسمعوا أي دوي انفجار"، مبينين أن "الحادث وقع في منطقة بعيدة عن الأحياء السكنية والمناطق الحيوية، ولم يؤثر على سير الحياة العامة".وأضاف المواطنون أن "الحركة في الشوارع طبيعية، فيما تواصل المؤسسات والدوائر الرسمية والمراكز التجارية أعمالها المعتادة"، مؤكدين أن "الجميع يمارسون أعمالهم اليومية بكل أريحية ومن دون أي مظاهر قلق".وأشاروا إلى أن "الأوضاع الأمنية مستقرة، وأن ما تم تداوله بشأن تأثيرات داخل المدينة لا يعكس الواقع على الأرض".