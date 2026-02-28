لماذا السبت ونهاراً؟.. تفكيك شيفرة "الهجوم الأمريكي الإسرائيلي" المفاجئ على إيران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
12:15 PM
الى
12:25 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557358-639078758878220534.jpg
لماذا السبت ونهاراً؟.. تفكيك شيفرة "الهجوم الأمريكي الإسرائيلي" المفاجئ على إيران
دوليات
2026-02-28 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
910 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
فوجئ النظام الإيراني، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، بالهجوم الذي شُن صباح اليوم على
إيران
، في خطوة غير معتادة، إذ جاءت الضربات خلال النهار وليس في الليل كما جرت العادة في العمليات العسكرية السابقة.
وأكد العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن المفاجأة الإستراتيجية غائبة على المستوى الجيوسياسي والعسكري، نظرا لحجم الدفاعات والحشد العسكري، إلا أن عنصر المفاجأة تمثل في الجانب العملياتي والتكتيكي ونوعية الأهداف المستهدفة.
وأشار العميد حنا إلى أن الضربات لم تركز على الدفاعات الجوية، كما هو المعتاد، بل استهدفت المنظومة العسكرية الإيرانية بدقة، مع تركيز على العاصمة
طهران
وبعض المواقع الإستراتيجية الأخرى، كجزء من عملية تهدف إلى تقليص جاهزية النظام العسكري والأمني في
إيران
.
وأوضح العميد حنا، أن نجاح الاستهداف يعتمد على دقة الاستعلامات، مؤكدا أن العملية إذا نجحت، فقد تؤثر سلبا على جاهزية النظام الإيراني العسكرية، رغم أن المرشد الإيراني سبق وأن عيّن بدائل في المواقع الحساسة لضمان استمرار
القيادة العسكرية
بعد الحروب السابقة والتظاهرات الأخيرة.
وأشارت صحيفة "
معاريف
" إلى نشر الجيش الإسرائيلي الفرقة 91 على الحدود مع
لبنان
واستدعاء قوات الاحتياط، في خطوة لتعزيز الأمن الداخلي تحسبا لأي تصعيد محتمل كرد فعل على الهجمات الجوية.
لماذا يوم السبت؟
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الأعور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن اختيار
إسرائيل
ليوم السبت لتنفيذ الضربات على إيران جاء إستراتيجيا، حيث يكون النشاط المدني منخفضا، والجمهور الإسرائيلي في حالة "هدوء شبه كامل"، ما يقلل من مخاطر أي ردة فعل محتملة من صواريخ إيرانية أو صواريخ فرط صوتية.
وأضاف، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أكملت تعليماتها للطوارئ، فيما أكد
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس
أن إسرائيل في حالة استنفار قصوى، مشيرا إلى أن العملية الاستباقية تُنفَّذ بتنسيق كامل مع
الولايات المتحدة الأمريكية
.
وأشار الإعلام الإسرائيلي وتصريحات
رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
إلى أن الهدف من الضربات ليس مجرد استهداف مواقع عسكرية، بل تغيير النظام الإيراني وإسقاطه، مؤكدا أن "لا بديل عن إسقاط النظام" ضمن الأهداف المعلنة للعملية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السفارة الامريكية تشارك بيانا للخارجية العراقية وتضيف عليه: "سنواصل التأكيد على تفكيك الميليشيات"
03:20 | 2025-12-03
"الجيش الإسرائيلي": لا نعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران
15:41 | 2026-01-25
"أكسيوس" يكشف عن تصعيد أمريكي إسرائيلي يستهدف نفط إيران
16:48 | 2026-02-14
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
لماذا السبت ونهاراً؟
تفكيك شيفرة "الهجوم الأمريكي الإسرائيلي" المفاجئ على إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
القيادة العسكرية
بنيامين نتنياهو
السومرية نيوز
يسرائيل كاتس
رئيس الوزراء
وزير الدفاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
سياسة
69.45%
09:47 | 2026-02-27
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
09:47 | 2026-02-27
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
14.25%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
ترامب: علاقتي جيدة جداً بالقيادة العراقية
دوليات
8.2%
14:54 | 2026-02-27
ترامب: علاقتي جيدة جداً بالقيادة العراقية
14:54 | 2026-02-27
بعد توتر "الخرائط".. زورق كويتي عسكري يحاصر باخرة عراقية قبل طرده من الزوارق العراقية
أمن
8.1%
02:20 | 2026-02-27
بعد توتر "الخرائط".. زورق كويتي عسكري يحاصر باخرة عراقية قبل طرده من الزوارق العراقية
02:20 | 2026-02-27
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
ليلة رمضانية
الاستاذ حيدر البصير - ليلة رمضانية - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
15:33 | 2026-02-27
ليلة رمضانية
الاستاذ حيدر البصير - ليلة رمضانية - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
15:33 | 2026-02-27
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٠ - اني ابقى ويا شخص ما احبه، المهم مرتاحة | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-27
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٠ - اني ابقى ويا شخص ما احبه، المهم مرتاحة | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-27
بال 90
منطقة الأعظمية - بال90 - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-27
بال 90
منطقة الأعظمية - بال90 - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-27
تاخذ لو تنطي؟
روح المساعدة بعدها موجودة - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-27
تاخذ لو تنطي؟
روح المساعدة بعدها موجودة - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-27
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
ليلة رمضانية
الاستاذ حيدر البصير - ليلة رمضانية - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
15:33 | 2026-02-27
ليلة رمضانية
الاستاذ حيدر البصير - ليلة رمضانية - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
15:33 | 2026-02-27
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٠ - اني ابقى ويا شخص ما احبه، المهم مرتاحة | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-27
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٠ - اني ابقى ويا شخص ما احبه، المهم مرتاحة | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-27
بال 90
منطقة الأعظمية - بال90 - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-27
بال 90
منطقة الأعظمية - بال90 - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-27
تاخذ لو تنطي؟
روح المساعدة بعدها موجودة - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-27
تاخذ لو تنطي؟
روح المساعدة بعدها موجودة - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-27
اخترنا لك
الحرس الثوري الإيراني للسفن في مضيق هرمز: ممنوع العبور
10:54 | 2026-02-28
حزب الله يحذر بعد الحرب على ايران: تداعياتها قد تطال الجميع
10:44 | 2026-02-28
إصابات بعد استهداف طائرة مسيرة مطار الكويت
10:35 | 2026-02-28
إيران توجه سكان طهران بمغادرتها
10:18 | 2026-02-28
ترجيحات بمقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية
10:00 | 2026-02-28
شلل يضرب مضيق هرمز بعد قصف إيران
09:58 | 2026-02-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.