لماذا السبت ونهاراً؟.. تفكيك شيفرة "الهجوم الأمريكي الإسرائيلي" المفاجئ على إيران

وأكد العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن المفاجأة الإستراتيجية غائبة على المستوى الجيوسياسي والعسكري، نظرا لحجم الدفاعات والحشد العسكري، إلا أن عنصر المفاجأة تمثل في الجانب العملياتي والتكتيكي ونوعية الأهداف المستهدفة.وأشار العميد حنا إلى أن الضربات لم تركز على الدفاعات الجوية، كما هو المعتاد، بل استهدفت المنظومة العسكرية الإيرانية بدقة، مع تركيز على العاصمة وبعض المواقع الإستراتيجية الأخرى، كجزء من عملية تهدف إلى تقليص جاهزية النظام العسكري والأمني في .وأوضح العميد حنا، أن نجاح الاستهداف يعتمد على دقة الاستعلامات، مؤكدا أن العملية إذا نجحت، فقد تؤثر سلبا على جاهزية النظام الإيراني العسكرية، رغم أن المرشد الإيراني سبق وأن عيّن بدائل في المواقع الحساسة لضمان استمرار بعد الحروب السابقة والتظاهرات الأخيرة.وأشارت صحيفة " " إلى نشر الجيش الإسرائيلي الفرقة 91 على الحدود مع واستدعاء قوات الاحتياط، في خطوة لتعزيز الأمن الداخلي تحسبا لأي تصعيد محتمل كرد فعل على الهجمات الجوية.وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الأعور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن اختيار ليوم السبت لتنفيذ الضربات على إيران جاء إستراتيجيا، حيث يكون النشاط المدني منخفضا، والجمهور الإسرائيلي في حالة "هدوء شبه كامل"، ما يقلل من مخاطر أي ردة فعل محتملة من صواريخ إيرانية أو صواريخ فرط صوتية.وأضاف، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أكملت تعليماتها للطوارئ، فيما أكد أن إسرائيل في حالة استنفار قصوى، مشيرا إلى أن العملية الاستباقية تُنفَّذ بتنسيق كامل مع .وأشار الإعلام الإسرائيلي وتصريحات إلى أن الهدف من الضربات ليس مجرد استهداف مواقع عسكرية، بل تغيير النظام الإيراني وإسقاطه، مؤكدا أن "لا بديل عن إسقاط النظام" ضمن الأهداف المعلنة للعملية.