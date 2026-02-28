الكويت: الهجوم الإيراني انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "نعرب عن إدانة واستنكار الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت كل من الشقيقة، ومملكة الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق ".وأضافت انها "تتضامن مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذا الهجوم ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".