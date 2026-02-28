استياء عُماني من الهجوم على ايران: تم تقويض المفاوضات النشطة!

وقال البوسعيدي، "أشعر بالاستياء فقد تم تقويض مفاوضات نشطة وجادة بين وطهران مرة أخرى".واضاف "هذه الخطوة لا تخدم مصالح وقضية السلام العالمي".واتم وزير الخارجية : "أحث الولايات المتحدة على عدم الانجرار أكثر إلى هذه الحرب فهي ليست حربكم".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا وواسعا على ، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.وأتى بدء الهجوم بعد ساعات من إبداء ترمب عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية.