ترامب: اريد ايران آمنة وشعبها حراً

وذكر في حديث لصحيفة ، "أريد أن تكون آمنة وهذا ما سنحصل عليه".واضاف "كل ما أريده هو الحرية للشعب الإيراني".وشنت وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا وواسعا على ، بعد أسابيع من تهديد لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.وأتى بدء الهجوم بعد ساعات من إبداء ترمب عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية.