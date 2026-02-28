السفارة البريطانية في بغداد تصدر إرشادات عاجلة لرعاياها

وأكدت السفارة في بيان، لها أن التطورات الراهنة قد تفرض تعقيدات تتعلق بحركة السفر والوضع الأمني، داعية رعاياها إلى متابعة الإرشادات الرسمية الخاصة بالسفر إلى بشكل دوري، مع إمكانية الاشتراك في خدمة التنبيهات البريدية لتلقي التحديثات أولاً بأول.وشددت السفارة على أهمية التواصل المستمر مع شركات الطيران وشركات التأمين، ومراقبة أي مستجدات تتعلق بإغلاق المجال الجوي أو تعديل جداول الرحلات أو تغيّر السياسات ذات الصلة.كما حثّت المواطنين البريطانيين على متابعة القنوات الإعلامية المحلية الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات العراقية.وأوضحت السفارة أنها توفر خط مساعدة يعمل على مدار الساعة للتواصل المباشر مع السفارة أو ، مؤكدة استمرار التزامها بدعم المواطنين البريطانيين في العراق، داعية إياهم إلى توخي الحيطة والبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات الأمنية.