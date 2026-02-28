ايران تعلن مقتل واصابة 200 عسكري بهجماتها على القواعد الامريكية

رجح الحرس الثوري اﻹيراني، اليوم السبت، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 عسكري في الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان، أنه "ما لا يقل عن 200 عسكري قتلوا وأصيبوا في الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية".



وأضاف البيان "سقط عدد من الصواريخ الأمريكية وصواريخ الكيان الصهيوني في مناطق صحراوية وحضرية داخل ودول حافة ، وذلك بعد فشلها في الوصول إلى أهدافها".