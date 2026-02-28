اعلام اسرائيلي: التواصل مع المرشد الايراني منقطع منذ ساعات

وذكرت القناة 13 أن الاتصال مع (السيد) “منقطع منذ ساعات”، مشيرة إلى عدم توفر معلومات مؤكدة بشأن نجاح عملية اغتياله.من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “فرصة نجاة خامنئي من الهجوم الإسرائيلي ضئيلة إلى معدومة”، وفق تعبيرها.في السياق ذاته، أفاد الصحافي في تايمز، كريستيان تيبيرت، بأن الصحيفة حصلت على أول صورة أقمار صناعية معروفة لمجمّع المرشد الإيراني في عقب الهجوم.وأظهرت الصورة تدمير عدد من المباني داخل المجمّع، الذي يُستخدم عادة مقراً رسمياً لإقامة السيد الخامنئي.وأشار تيبيرت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها صورة أقمار صناعية للموقع بشكل علني منذ وقوع الهجوم، لافتاً إلى أن مكان وجود المرشد الإيراني حالياً لا يزال غير معروف.وكان مسؤول إيراني قد صرّح لوكالة رويترز، مع بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية، أن السيد الخامنئي جرى نقله من طهران إلى مكان آمن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية يؤكد أو ينفي ما يتم تداوله بشأن مصير المرشد.