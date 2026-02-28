الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول بينها العراق

وأوضح للشركة يحيى أوستون، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الإلغاءات جاءت على النحو الآتي:رحلات ملغاة اليوم السبت إلى: ، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة .رحلات ملغاة حتى 2 مارس 2026 إلى: ، والعراق، والأردن، ولبنان، وإيران.وأشار أوستون إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب إغلاق عدد من الدول مجالها الجوي في أعقاب الهجمات المتبادلة بين من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.