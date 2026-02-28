ايران تعلن مهاجمة سفينة قتالية أميركية وتعرضها لإصابة شديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، استهداف سفينة دعم قتالية أميركية.



وذكر بيان للحرس الثوري، ان "سفينة الإسناد القتالي الأميركية MST تعرّضت لإصابة مباشرة وقوية بصواريخ القوة البحرية".



وأضاف البيان، "ستكون بقية القطع والأصول البحرية التابعة للجيش الأميركي، في حال استمرار الهجمات، ضمن مدى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيّرة".