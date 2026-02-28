وزير الخارجية الايراني: لن نحتاج لأحد للدفاع عنا

وقال عراقجي إن الدعوة إلى تغيير النظام في “مهمة مستحيلة في ظل دعم الملايين للقيادة الإيرانية”، مؤكدا أن بلاده تتمتع بقاعدة شعبية واسعة تجعل أي محاولات لزعزعة الاستقرار غير قابلة للتحقق.وشدد على أن “لا حدود لقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا”، مضيفا أن ستتوقف عن الرد “بمجرد توقف العدوان”.وأوضح أن بلاده لديها “تجربة سلبية ومريرة” من المحادثات السابقة مع ، لافتا إلى أن طهران “ليست بحاجة لأحد للدفاع عنها، فهي قادرة بما يكفي على القيام بذلك”.