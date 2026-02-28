واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

وذكر بيان للسفارة الامريكية في ، "إذا كنتم متواجدين أصلاً في هذا البلد، فإن تحث المواطنين الأمريكيين بشدة على مغادرة الآن، طالما أن خيارات الطيران التجاري لا تزال متاحة". كما جددت البعثة الدبلوماسية تحذيرها الشديد لمواطنيها من السفر إلى لبنان في الوقت الراهن.وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شنت وإسرائيل، يوم السبت، سلسلة من الضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة ، وسط تقارير تفيد بوقوع دمار وسقوط ضحايا من المدنيين.