إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
شلل يضرب مضيق هرمز بعد قصف إيران
دوليات
2026-02-28 | 09:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
333 شوهد
افادت أربعة مصادر تجارية لـ"رويترز"، اليوم السبت، بتعليق بعض شركات النفط والتجارة الكبرى شحنات النفط الخام والوقود عبر
مضيق هرمز
في ظل استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على
إيران
ورد
طهران
عليها.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تجارة "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام"، وفق رويترز.
وكانت
واشنطن
وتل أبيب قد بدأتا هجوماً على
إيران
بعد أسابيع من تهديدات أميركية بتنفيذ عمل عسكري، رافقها حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط، ما زاد حدة الترقب في الأوساط السياسية والأمنية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحرس الثوري يعلن استعداده للسيطرة على مضيق هرمز
03:54 | 2026-02-19
خسائر بالمليارات تستهدف الرواتب.. ماذا سيحدث للعراق إذا تم تدمير مضيق هرمز؟
04:50 | 2026-02-21
تصعيد خطير.. الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات عسكرية في مضيق هرمز
06:24 | 2026-02-16
حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق ملقا
14:50 | 2026-01-20
مضيق
هرمز
مضيق هرمز
إسرائيل
واشنطن
طهران
إيران
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
ليلة رمضانية
الاستاذ حيدر البصير - ليلة رمضانية - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
15:33 | 2026-02-27
ليلة رمضانية
الاستاذ حيدر البصير - ليلة رمضانية - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
15:33 | 2026-02-27
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٠ - اني ابقى ويا شخص ما احبه، المهم مرتاحة | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-27
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٠ - اني ابقى ويا شخص ما احبه، المهم مرتاحة | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-27
بال 90
منطقة الأعظمية - بال90 - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-27
بال 90
منطقة الأعظمية - بال90 - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-27
تاخذ لو تنطي؟
روح المساعدة بعدها موجودة - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-27
تاخذ لو تنطي؟
روح المساعدة بعدها موجودة - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-27
