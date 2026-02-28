ترجيحات بمقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية

وقالت المصادر: "قتل الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري ".وكان قد أكد ، أن جميع المسؤولين الإيرانيين “تقريبا بخير وعلى قيد الحياة”، مشيرا إلى احتمال فقدان “قائد أو قائدين”، لكنه اعتبر أن ذلك “ليس مشكلة كبيرة”.