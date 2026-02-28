إصابات بعد استهداف طائرة مسيرة مطار الكويت



افاد المتحدث باسم ، في عبدالله ، بوقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار ، وتحديداً مبنى الركاب (T1) .

وأوضح أن الهجوم أسفر عن تعرض عدد من العاملين في المطار لإصابات غير خطيرة، ووقوع أضرار محدودة في مرافق مبنى الركاب الأول.