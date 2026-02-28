حزب الله يحذر بعد الحرب على ايران: تداعياتها قد تطال الجميع

وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن الهجوم يأتي بعد أشهر من التهديدات التي هدفت إلى إخضاع ودفعها للاستسلام وسلبها حقها "الطبيعي والمشروع" في امتلاك القدرة النووية السلمية وتطوير قدراتها الصاروخية الدفاعية.واعتبر البيان أن هذا التصعيد يمثل استمراراً لنهج "الغطرسة والاستكبار" الذي تمارسه وإسرائيل في المنطقة، في محاولة لزعزعة استقرارها وإرغام شعوبها على بمشاريع الهيمنة.وأضاف أن ما جرى، بعد ما وصفه بـ"فشل حرب الاثني عشر يوماً" التي شنها العدو الإسرائيلي بمشاركة أميركية مباشرة، يؤكد – وفق البيان – أن الخلاف لا يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بل برفض وجود دولة قوية متمسكة بسيادتها وقرارها الوطني المستقل.وشدد الحزب على أن العدوان "لن يزيد إيران وشعبها إلا قوةً وصلابةً وثباتاً"، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية أثبتت، خلال عقود من الحصار والتهديد، قدرتها على الصمود.وأعلن تضامنه الكامل مع إيران، داعياً دول وشعوب المنطقة إلى إدراك خطورة التطورات الراهنة، ومحذراً من أن تداعياتها قد تطال الجميع في حال استمرار التصعيد.