الحرس الثوري الإيراني للسفن في مضيق هرمز: ممنوع العبور

دوليات

2026-02-28 | 10:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحرس الثوري الإيراني للسفن في مضيق هرمز: ممنوع العبور
1,083 شوهد


أفادت مؤسسة "أسبيدس" الأوروبية، السبت، بإغلاق الحرس الثوري لمضيق هرمز.


وقالت المؤسسة، ان السفن استقبلت بلاغا من الحرس الثوري الإيراني بعدم السماح بعبور مضيق هرمز.

وافادت أربعة مصادر تجارية لـ"رويترز"، اليوم السبت، بتعليق بعض شركات النفط والتجارة الكبرى شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تجارة "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام"، وفق رويترز.

وكانت واشنطن وتل أبيب قد بدأتا هجوماً على إيران بعد أسابيع من تهديدات أميركية بتنفيذ عمل عسكري، رافقها حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط، ما زاد حدة الترقب في الأوساط السياسية والأمنية.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

بال 90
Play
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
Play
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
Play
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
Play
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
Play
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
Play
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
Play
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
Play
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
Play
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
Play
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
Play
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
Play
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
بال 90
Play
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
Play
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
Play
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
Play
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
Play
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
Play
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
Play
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
Play
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
Play
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
Play
هجرة العقول - حديث رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
08:30 | 2026-02-28
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
Play
منطقة الكرادة بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٠ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-27
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27
Play
أربيل ترسم خرائط التكليف - من الأخير في رمضان - حلقة ٩ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-27

ترامب: تعافي الإيرانيين من هذا الهجوم سيستغرق سنوات
14:38 | 2026-02-28
14:38 | 2026-02-28
سياسيون أمريكيون ينتقدون إدارة ترامب بعد الهجوم على إيران
14:33 | 2026-02-28
14:33 | 2026-02-28
ترامب يتحدث مع قادة السعودية وقطر والإمارات وأمين "الناتو"
14:20 | 2026-02-28
14:20 | 2026-02-28
دوي انفجار شمال غربي إيران
14:03 | 2026-02-28
نتنياهو: العملية التي ننفذها مع أمريكا ضد إيران ستستمر
13:54 | 2026-02-28
13:54 | 2026-02-28
تعليق جديد لترامب: إيران اقتربت من اتفاق ثم تراجعت
13:25 | 2026-02-28
13:25 | 2026-02-28

