اعلنت سقوط قتلى امريكيين واسرائيليين.. إيران: عملياتنا ستستمر بشكل أكثر سحقا

وذكر بيان رسمي للمقر أن " و"النظام الصهيوني" شنّا فجر اليوم هجوما على أراضي الجمهورية الإسلامية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم طلاب".وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ردّت "بردّ قوي وسريع ودقيق"، استهدف مراكز "حيوية وأمنية وعسكرية" تابعة لإسرائيل، إضافة إلى 14 قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.وأوضح أن الهجمات الإيرانية وُصفت بأنها "برقّية"، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد كبير من القوات الأمريكية والإسرائيلية، وفق ما جاء في نص البيان.