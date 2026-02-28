دوت، مساء اليوم السبت، صفارات الإنذار تدوي وسط "إسرائيل" وشمالها.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي وسط وشمالها، ورصد صواريخ أطلقت من نحو إسرائيل".

وأضافت "رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا باتجاه ومناطق واسعة شمالي إسرائيل".

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف "إسرائيل" فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.