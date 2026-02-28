إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "إسرائيل"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "إسرائيل".

وقالت ، "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".

كما قالت عن مصدر مطلع، " بدأت جولة جديدة من الهجمات على مقار سرية للموساد والعسكريين الأمريكيين".

يشار الى أن إيران تعرضت، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.