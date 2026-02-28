الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجمات شنتها إيران

أعلن ، مساء السبت، عن التصدي لمئات الهجمات التي شنتها .

وقالت ، "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها بالصواريخ والمسيرات".

وأضافت "الأضرار التي أصابت منشآتنا محدودة ولم تؤثر على عملياتنا"، مشيرة الى أن "الأهداف في إيران تضمنت مواقع التحكم والسيطرة للحرس الثوري والدفاعات الجوية".

وتابعت الأمريكية، "استخدمنا في عملياتنا في إيران ذخائر دقيقة أطلقت من الأرض والبحر والجو"، مضيفة "هجماتنا استهدفت مواقع تم قصفها للمرة الأولى".

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.