تعليق جديد لترامب: إيران اقتربت من اتفاق ثم تراجعت

أكد الرئيس الأمريكي ، السبت، أن اقتربت من التوصل الى اتفاق ثم تراجعت.

وقال وفق القناة 12 الإسرائيلية، " اقتربت من التوصل إلى اتفاق ثم تراجعت ولا رغبة حقيقية لديها للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف "أجريت محادثة جيدة مع نتنياهو ونتفق في وجهات النظر"، مشددا بالقول "لدي مخارج كثيرة من هذه الحرب وبوسعي جعلها طويلة أو تقصير مدتها".

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.