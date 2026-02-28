نتنياهو: العملية التي ننفذها مع أمريكا ضد إيران ستستمر

أعلن الإسرائيلي ، مساء السبت، أن العملية التي تم تنفيذها اليوم مع ضد ستستمر.

وقال نتنياهو في كلمة له، "المطلوب مزيد من الصبر وأشكر ترمب على قيادته التاريخية، التعاون بين والولايات المتحدة وثيق".

وأضاف "هذه الحرب سوف تؤدي إلى السلام"، معتبرا ان "النظام الإيراني قتل إسرائيليين كثر وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يهدد وجودنا".

ولفت نتنياهو الى ان "العملية التي ننفذها مع ضد ستستمر مهما كلف الأمر"، مضيفا "دمرنا مقر في وتمكنا من القضاء على عدد كبير من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري"، مردفا "هناك أدلة متزايدة أن خامنئي لم يعد على قيد الحياة".

وتابع "سنمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره وهذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة"، داعيا الشعب الإيراني إلى "إسقاط النظام".