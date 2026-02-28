دوي انفجار شمال غربي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بدوي انفجار شمال غربي .

وقالت وكالة أنباء مهر، "دوي انفجار في مدينة أرومية شمال غربي ".

الى ذلك، قالت ، "إغلاق المدارس والجامعات في حتى إشعار آخر".

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.